National League: Highlights der Partie Lausanne – EV Zug (7:0)
Lausanne – EV Zug 7:0
Brännström und Riat vernaschen Zug sogar in Unterzahl
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – EV Zug (7:0).
Publiziert: 18:52 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 2. Januar
2:57
HC Ajoie – SC Bern 3:4
SCB-Ejdsell erwischt Ciaccio in der nahen Ecke
3:04
Servette – ZSC Lions 5:3
Baechler zum Jahresstart mit Backhand-Kunststück
In diesem Artikel erwähnt
National League
Lausanne HC
EV Zug
