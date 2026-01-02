DE
EHC Kloten – HC Davos 4:1
Aeschlimann lässt Gignac-Schuss ins 2026 durchrutschen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Davos (4:1).
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 2. Januar
