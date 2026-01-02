DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie Servette – ZSC Lions (5:3)
Servette – ZSC Lions 5:3
Baechler zum Jahresstart mit Backhand-Kunststück
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette HC – ZSC Lions (5:3).
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
National League
Genève-Servette HC
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen