Impressum
National League: Highlights der Partie Biel – Lugano (3:1)
EHC Biel – HC Lugano 3:1
Sylvegaard mit goldenem Spektakel-Tor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – HC Lugano (3:1).
Publiziert: vor 26 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 2. Januar
3:04
Ambri-Piotta – SCL Tigers 0:3
Salzgeber pfeffert den Puck in den Netzhimmel
4:24
EHC Kloten – HC Davos 4:1
Aeschlimann lässt Gignac-Schuss ins 2026 durchrutschen
2:51
Lausanne – EV Zug 7:0
Brännström und Riat vernaschen Zug sogar in Unterzahl
2:57
HC Ajoie – SC Bern 3:4
SCB-Ejdsell erwischt Ciaccio in der nahen Ecke
3:04
Servette – ZSC Lions 5:3
Baechler zum Jahresstart mit Backhand-Kunststück
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Lugano
EHC Biel
