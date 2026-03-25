«Verheerend – Meister Zürich hat auf alles eine Antwort!»
Der ZSC zeigt sich in der Viertelfinal-Serie gegen Lugano in bestechender Form. Für unser Podcast-Duo ist klar: «Wer Meister werden will, muss am ZSC vorbei.» Bei «SCHLIIFTS?» analysieren die Experten die Serie und verraten, weshalb die Zürcher so stark sind.
Publiziert: 17:11 Uhr
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