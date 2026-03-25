Kann jemand den ZSC aufhalten? «Verheerend – Meister Zürich hat auf alles eine Antwort!»

Der ZSC zeigt sich in der Viertelfinal-Serie gegen Lugano in bestechender Form. Für unser Podcast-Duo ist klar: «Wer Meister werden will, muss am ZSC vorbei.» Bei «SCHLIIFTS?» analysieren die Experten die Serie und verraten, weshalb die Zürcher so stark sind.