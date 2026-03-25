Frage an Sofa-Schiedsrichter Warum bekam Brännström hierfür nur zwei Minuten?

Lausannes Brännström zieht Puljujärvi gleich nach dem Bully die Beine weg und steht auf seinen Stock. Dafür wird er in die Kühlbox geschickt. Im Podcast «SCHLIIFTS?» wird die Szene erneut beleuchtet – und sorgt für Unmut bei Dino Kessler und Raphi Walser.