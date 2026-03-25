Wenn es um Genf geht, versteht Dino Kessler keinen Spass! Das erfährt Raphael Walser im Blick-Eishockeypodcast «Schliifts?». Mit einem einzigen Spruch bringt er Kessler zum Dampfen. Gemeinsam freuen sie sich aber über das bunte Treiben in der Westschweiz.
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Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 51