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Dino Kessler schwärmt vom «Léman-Derby»
«Lausanne-Marti hat Stierblut gesoffen»

Wenn es um Genf geht, versteht Dino Kessler keinen Spass! Das erfährt Raphael Walser im Blick-Eishockeypodcast «Schliifts?». Mit einem einzigen Spruch bringt er Kessler zum Dampfen. Gemeinsam freuen sie sich aber über das bunte Treiben in der Westschweiz.
Publiziert: 10:53 Uhr
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Aktualisiert: 10:57 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 51
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