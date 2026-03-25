Dino Kessler schwärmt vom «Léman-Derby» «Lausanne-Marti hat Stierblut gesoffen»

Wenn es um Genf geht, versteht Dino Kessler keinen Spass! Das erfährt Raphael Walser im Blick-Eishockeypodcast «Schliifts?». Mit einem einzigen Spruch bringt er Kessler zum Dampfen. Gemeinsam freuen sie sich aber über das bunte Treiben in der Westschweiz.