1/5 Rico Gredig (l.) macht mit seiner vierten Sturmlinie gegen den ZSC mächtig Dampf. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Rico Gredig erzielt erstes Playoff-Tor für HCD gegen ZSC Lions

NHL-Scouts beobachten Gredig, wurde von New York Rangers gedraftet

Der 20-jährige Stürmer spielte fast zehn Minuten im vierten Duell

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Es scheint, als hätte er es nie anders gemacht in seiner noch jungen Karriere: Als ZSC-Verteidiger Dean Kukan (31) die Scheibe verliert, netzt HCD-Youngster Rico Gredig einen Augenblick später herrlich und gleichzeitig abgeklärt zur 1:0-Führung ein. Es ist für den 20-Jährigen das erste Playoff-Tor.

Wie sich das anfühlt? «Das ist sehr geil, so gegen Zürich zu treffen. Ich habe ein paar Spiele darauf warten müssen, umso besser, ging der Puck diesmal rein.»

Tatsächlich überzeugt die vierte Davoser Sturmlinie in jedem Duell mit ihrer Präsenz. Routinier Marc Wieser (37) sichert die beiden jungen Draufgänger Gredig und Julian Parrée (22) ab. Parrée hat bereits zwei Playoff-Treffer auf dem Konto, im Viertelfinal gegen Zug und in diesem Halbfinal gegen Zürich gelingt ihm ein Tor. Und Gredig hat als Center so einiges drauf.

Gredig ist «gut zu coachen»

Kein Wunder, hat es der einstige Churer Junior in die Notizbücher der NHL-Scouts geschafft. Im letzten Sommer ist der Bündner Stürmer tatsächlich im Draft gezogen worden, in der sechsten Runde von den New York Rangers.

Erfahren hat er das damals auf dem Heimweg vom Kinobesuch. «Ich stoppte das Auto und musste die sensationelle Nachricht erst einmal verdauen», gesteht er in der «Davoser Zeitung». Wenig später folgt der zweite Anruf der NHL-Organisation, die ihn ins Development-Camp nach New York einlädt.

4:43 HC Davos – ZSC Lions 3:1: Gredig versenkt eiskalt nach Kukan-Fehler

Für Gredig ist es definitiv eine Saison, in der er den Sprung gemacht hat vom Junior zum einsetzbaren Spieler. «Für sein Alter ist er schon sehr reif», lobt auch HCD-Sportchef Jan Alston. «Mit dem NHL-Draft und auch mit seinem NHL-Traum geht er professionell um. Zudem ist Rico sehr lernbegierig und gut zu coachen.» Die Eiszeit – im vierten Duell sind es fast zehn Minuten – dankt er mit unerschrockenem und entschlossenem Einsatz.

«... dann können wir sie schlagen»

Seinen Premierentreffer beschreibt er so: «Ich versuchte einfach, die Scheibe so schnell wie möglich vors Tor zu bringen. Backhand kann der Torhüter die Scheibe nicht so gut lesen, sie ging oben rein. Das war schön.» Generell sieht der Youngster den Schlüssel zum Erfolg darin, weniger Strafen zu kassieren. «Bei fünf gegen fünf sind wir gleich gut wie ‹Züzi› wenn nicht sogar besser. Wenn wir von der Strafbank wegbleiben, können wir sie schlagen.»

Nicht nur diesbezüglich ist der Unterschied zwischen den Heim- und Auswärtsspielen frappant. Dennoch muss dem HCD einmal ein Break in Zürich gelingen. Warum die Lions in Davos so anders spielen? «Vielleicht macht ihnen die Höhenluft zu schaffen», witzelt Gredig, um ernsthaft anzufügen: «In Zürich müssen wir so spielen wie hier. Wir müssen ihr Spiel zerstören, die Linie mit Malgin und Andrighetto in Schach halten, ihr Tempo rausnehmen und die physischere Mannschaft sein wie der ZSC.» Klingt simpel, oder?