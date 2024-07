Ende Juni wird HCD-Stürmer Rico Gredig von den New York Rangers gedraftet. Völlig überraschend – und nur wenige Stunden nach seiner KV-Abschlussfeier. Am Morgen danach gehts für den 19-Jährigen auch schon nach New York ins NHL-Camp.

Hat wilde Tage hinter sich: Rico Gredig

Der junge HCD-Stürmer Rico Gredig (19) hat wilde Tage hinter sich – obwohl er mit einem Anruf aus Nordamerika gar nicht erst rechnete.

Doch von vorn: Im vergangenen September läuft Rico Gredig erstmals im Dress des HCD auf. In 28 Spielen erzielt der Stürmer zwei Tore und liefert zwei Assists – und fällt für die Playoffs wegen einer Hirnerschütterung aus.

Zwar hat er im März Kontakt mit den New York Rangers und den Florida Panthers, danach hört er aber nichts mehr. Gredig ist für den diesjährigen Draft kein grosses Thema. Seine Chancen sind mehr als gering, das weiss er auch selbst, wie er der «Davoser Zeitung» erzählt.

«Ich stoppte das Auto»

Die Draftziehung Ende Juni in Las Vegas verfolgt er gar nicht erst live – und wird dann plötzlich überrascht. Er ist im Auto, auf dem Weg heim vom Kino, als ihn ein Vertreter der New York Rangers per Telefon mitteilt, dass er in der sechsten Draftrunde gezogen wurde. «Ich stoppte das Auto und musste die sensationelle Nachricht erst einmal verdauen», verrät Gredig.

Es folgt spätabends ein zweiter Anruf, bei dem er eine Einladung für das Development Camp in New York erhält. Kurz darauf teilt ihm eine Rangers-Sekretärin mit, dass ein Flug gebucht wurde – für Sonntagmorgen um 10 Uhr ab Kloten. Gredig besorgt sich über Nacht die Einreisebewilligung und fährt dann frühmorgens nach Zürich. Bis Mittwoch folgen bei den Rangers diverse Tests und Trainings, danach reist der 19-Jährige zurück nach Davos GR.

Am Tag vor dem Draft feierte er noch seinen KV-Abschluss

Von dort aus geht es nun erstmal weiter nach London in die Ferien. Etwas, was er sich verdient hat. Denn nur einen Tag vor dem Draft feierte Gredig gerade erst den erfolgreichen Abschluss seiner Lehre. Die KV-Ausbildung absolvierte Gredig auf der HCD-Geschäftsstelle.

Nach einer Woche England-Ferien steht für Gredig nun ein Trainingslager mit der Schweizer U20-Nati auf dem Programm, und am 5. August folgt der Auftakt zum Eistraining mit dem HCD. Dort wird er voraussichtlich auch die kommende Saison verbringen. «Da kann ich in meiner Entwicklung am meisten profitieren», ist der 19-Jährige überzeugt.