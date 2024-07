Seit 2009 wird jedes Jahr ein Most Popular Player (MPP) der National League gewählt. Bereits sieben Mal durfte Andres Ambühl vom HC Davos die Trophäe entgegennehmen und ist damit alleiniger Rekordhalter. Wer holt sich dieses Jahr den Sieg? Stimme jetzt ab!

Das sind die Kandidaten für den MPP: Tim Wolf, HC Ajoie.

Im Jahr 2009 ist die Kategorie des Most Popular Players (MPP) ins Leben gerufen worden. Als MPP wird der populärste Spieler der National League ausgezeichnet. Die Wahl ist eine reine Publikumswahl und findet nur auf Blick statt (Voting am Schluss des Textes) und dauert bis am Freitag, 19. Juli.

Hier kommen die 14 Nominierten, die in der Fan-Wahl der Klubs das Rennen gemacht haben:

Tim Wolf | HC Ajoie

Fünf Saison spielte der Torhüter für den HC Ajoie. Mit den Ajoulots schaffte er in der Saison 2020/21 den Aufstieg in die National League. In der kommenden Saison wird er für den EV Zug zwischen den Pfosten stehen.

Tommaso De Luca | HC Ambri-Piotta

Nach der Rückkehr aus Übersee zum HC Ambri-Piotta konnte sich der 19-Jährige Stürmer bereits in der ersten kompletten National-League-Saison 21 Skorerpunkte gutschreiben lassen. Er wird auch die nächste Saison in der Leventina auflaufen.

Tristan Scherwey | SC Bern

Bereits 15 Saisons leistet Scherwey seinen Dienst für die Berner und gehört damit zu einem der wichtigsten Akteure des SCB. In der letzten Saison hat der schnelle und kämpferische Leader 27 Skorerpunkte erzielt. Im Jahr 2019 durfte der Stürmer den MPP-Award entgegennehmen – vielleicht gesellt sich eine zweite Trophäe bald dazu.

Harri Säteri | EHC Biel-Bienne

In der zweiten Saison für den EHCB ist der Torhüter weiterhin ein starker Rückhalt für die Seeländer. Mit fast 92 Prozent Abwehrquote ist der Finne fünftbester Goalie in der letzten Regular Season und führte das Team bis in die Viertelfinals. Neben Weltmeister und Olympiasieger darf er sich vielleicht bald auch MPP der National League nennen.

Andres Ambühl | HC Davos

Wer sonst als Büehli geht für den HC Davos ins Rennen um den MPP 2024? Bereits sieben Mal durfte er die Fan-Trophäe mit nach Hause nehmen. Er ist ein durch und durch charismatischer und sympathischer Spieler mit unbändigem Willen auf dem Eis. Es wird für jeden Konkurrenten schwer, an diesem Mann vorbeizukommen.

Andrei Bykov | Fribourg-Gottéron

Seine gesamte Karriere hat Bykov bei Fribourg-Gottéron verbracht. In der Saison 2023/24 erreichte der Stürmer 15 Skorerpunkte sowie die Halbfinal-Qualifikation mit seinem Club. Kein Wunder, dass er nun ins Rennen für den diesjährigen MPP-Award geht.

Tanner Richard | Genève-Servette HC

Der Stürmer ist seit sieben Saisons in den Diensten von Genève-Servette und seit der Saison 2023/24 Teil des Captain-Team sowie Sieger der Champions Hockey League. Auch wenn die Saison der Genfer nicht nach Wunsch verlief, ist Richard ein absoluter Publikumsliebling.

Axel Simic | EHC Kloten

Seit zwei Saisons spielt Simic für die Flughafenstädter. In der Saison 2023/24 hat er 28 Skorerpunkte erzielt und verpasst damit nur knapp den Titel als PostFinance Top Scorer des EHC Kloten. Wer weiss, vielleicht wirds ja etwas mit dem MPP-Award?

Julian Schmutz | SCL Tigers

Der Stürmer läuft nach einem Abstecher von zwei Saisons in die Davoser Berge wieder für die Emmentaler auf. 38 Skorerpunkte in 51 Partien konnte sich Schmutz gutschreiben lassen und wird auch in der kommenden Saison für die Tigers im Einsatz sein.

Lawrence Pilut| Lausanne HC

Der Schwedisch-Amerikanische Doppelbürger hat sich in der ersten Saison in der National League direkt in den Final gespielt. Der Verteidiger hat in der Saison 2023/24 gesamthaft 33 Punkte erzielt und ist Vize-Meister mit Lausanne.

Calvin Thürkauf | HC Lugano

Die dritte Saison spielt der Stürmer in der Sonnenstube der Schweiz und ist als Captain und Top-Scorer des HC Lugano unverzichtbar. Mit gesamthaft 68 Punkten in der Saison 2023/24 ist er ein absoluter Torgarant und Sympathieträger bei den Fans.

Luca Capaul | SC Rapperswil-Jona Lakers

Die erste Saison für die Rapperswil-Jona Lakers und der Tritt in die Fussstapfen von Rappi-Legende Marco Capaul. 3 Skorerpunkte in 20 Spielen hat sich der Verteidiger in der Saison 2023/24 gutschreiben lassen.

Vinzenz Rohrer | ZSC Lions

Nach der Rückkehr aus Kanada hat der junge Stürmer sofort eingeschlagen. Total 23 Skorerpunkte sowie der Meistertitel – was will man mehr in der ersten National-League-Saison? Vielleicht liegt noch ein MPP-Award drin…

Reto Suri | EV Zug

Gesamthaft 17 Saisons hat der Powerstürmer in der National League verbracht und sich nun nach der 10. Saison für den EV Zug vom Eis verabschiedet. Da würde ein MPP-Award sicher gut ins Regal passen.

Das Ergebnis wird an den Swiss Ice Hockey Awards am 14. August 2024 bekannt gegeben.