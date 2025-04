Seit Wochen schauten NHL-Fans auf den Torrekord von Wayne Gretzky. Die 894 Tore in der besten Liga der Welt schienen für immer unerreichbar. Nun hat der Russe Alexander Owetschkin die Marke egalisiert.

894 Tore in der NHL

1/7 Riesiger Jubel: Alexander Owetschkin hat in der NHL sein 894. Tor erzielt. Foto: keystone-sda.ch

Etwas mehr als sieben Minuten sind im dritten Drittel zwischen den Chicago Blackhawks und den Washington Capitals gespielt, als Capitals-Verteidiger John Carlson einen Washington-Klassiker auspackt: Mit einem Querpass verlagert das Team im Powerplay blitzschnell auf die andere Seite, wo Alexander Owetschkin (39) ganz alleine auf die Scheibe wartet.

Der Superstar fackelt wie immer nicht lang, zieht wuchtig ab und netzt zur 4:3-Führung des Heimteams ein.

Den Spielzug praktizieren die Capitals schon die ganze Saison immer und immer wieder. Doch der Jubel in der Capital One Arena ist diesmal aussergewöhnlich. Denn das Tor von «Ovi» markiert einen historischen Meilenstein. Der Russe egalisiert mit dem Treffer die «ewige» NHL-Bestmarke von Wayne Gretzky (64). Beide Stürmer kommen in der NHL auf 894 Tore.

Bei den Skorerpunkten bleibt Gretzky unerreicht

Gretzky selbst ist bei dem historischen Moment in der Halle dabei. Der Kanadier hatte in insgesamt 1487 NHL-Einsätzen den Torrekord erzielt, der über Jahrzehnte als unerreichbar galt. Nun erreicht Owetschkin die Bestmarke mit genau einem ausgetragenen Spiel weniger.

Bei einer anderen Statistik hat Gretzky gegenüber dem Russen aber noch immer klar die Nase vorne: Insgesamt kam Gretzky in seiner NHL-Karriere auf 2857 Skorerpunkte. Owetschkin liegt jetzt bei 1616 Punkten.

«Das bedeutet mir eine Menge. Es ist so emotional, ohne meine Teamkollegen und Partner, auch ohne die Fans, meine Familie, meine Mutter und Frau wäre das nicht möglich gewesen», sagt Owetschkin nach der Partie: «Ich bin mir sicher, dass jeder diesen Moment genossen hat, weil es ganz besonders ist. Das hier bei einem Heimspiel vor unseren Fans, Familie und Freunden zu erreichen und einen Sieg zu feiern, ist toll. Eine grosse Ehre.»

Auch Kurashev trifft

Owetschkin spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.

Ein Schweizer durfte die Owetschkin-Show in der Nacht auf Samstag hautnah miterleben: Chicago-Stürmer Philipp Kurashev (25) muss mit seinem Team die 45. Niederlage der Saison einstecken. Gegen Washington endet die Partie am Schluss mit 3:5. Kurashev selbst traf zwischenzeitlich zum 3:2-Führungstreffer der Gäste.