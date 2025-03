Aktuell kämpft Pius Suter mit den Vancouver Canucks um einen Platz in den NHL-Playoffs. Dem Schweizer kommt dabei eine wichtigere Rolle zu, als vor der Saison angenommen. Eine durchaus lukrative Ausgangslage, läuft doch im Sommer sein Vertrag aus.

Pius Suter winkt in der NHL grosser Zahltag

1/5 Pius Suter spielt die beste NHL-Saison seiner Karriere – und könnte dafür im Sommer mit einem lukrativen neuen Vertrag belohnt werden. Foto: keystone-sda.ch

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

21 Tore und 17 Vorlagen hat Pius Suter (28) diese Saison schon gesammelt – so viele wie noch nie. Nur 2021/22 war er in ähnliche Sphären vorgestossen. Für die Detroit Red Wings kam er damals auf 36 Punkte in 82 Spielen.

Nach 71 Einsätzen in dieser Saison hat Suter für Vancouver diesen Wert bereits übertroffen. Bei noch zwölf ausstehenden Spielen dürfte der Zürcher seine Bestmarke deutlich übertreffen. Schliesslich befindet er sich momentan in Top-Form, hat seinem Team mit vier Torbeteiligungen in den letzten zwei Spielen zu zwei eminent wichtigen Siegen im Playoff-Kampf verholfen. Aktuell fehlen den Canucks drei Punkte, um sich für diese zu qualifizieren.

Man stelle sich vor, Suter konserviert diese Top-Form und trägt entscheidend dazu bei, dass die Kanadier im Endspurt die Playoffs erreichen. Sein Marktwert würde weiter ansteigen. Schon bevor der Stürmer die 20-Tore-Marke in dieser Saison geknackt hatte, wurde ihm eine saftige Gehaltserhöhung prognostiziert. Sein auslaufender Vertrag bringt ihm jährlich 1,6 Millionen US-Dollar (ca. 1,4 Mio. Franken) ein. Laut AFP-Analytics (eine Firma, die unter anderem Werte von Spielern für Kunden einschätzen und vorhersagen will) darf sich Suter im Sommer gute Chancen auf ein Gehalt gegen die vier Millionen Franken ausrechnen.

Kann und will sich Vancouver Suter leisten?

Für viele Beobachter ist der 28-Jährige mit Blick auf seine Leistungen ein Schnäppchen. Dennoch steht seine Zukunft in Vancouver auf wackligen Beinen. Zwar wird er in Vancouver regelmässig gelobt. Vancouver-Coach Tocchet adelte ihn kürzlich als «wirklich intelligenten Typen, der dir 20 Tore erzielen und die gegnerischen Top-Linien ausschalten kann».

Dennoch birgt ein neuer Suter-Vertrag für Vancouver auch Risiken. Verlängert der Schweizer für mehr als das Doppelte seines aktuellen Gehalts, müsste andernorts gespart werden. Die Frage ist deshalb eher, ob sich Vancouver Suter leisten will, denn ob sie sich Suter leisten können.

Da bietet die Free Agency im Sommer eine spannende Alternatvie. Suter könnte mit anderen Teams verhandeln und austesten, wie viel er den NHL-Klubs wirklich wert ist. Interesse an einem Spielerprofil wie seinem, besteht dafür genug. Nur: Wie tief sind Teams bereits für dieses Profi in die Taschen zu greifen? Je nachdem fällt Suters Zahltag nach dieser Saison etwas mehr oder weniger üppig aus.