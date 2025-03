1/5 Seit einem Monat müssen die Nashville Predators ohne ihren verletzten Captain Roman Josi auskommen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Roman Josi verletzt, Nashville Predators verpassen Playoffs, Comeback ungewiss

Journalist spekuliert: Josi erst nächste Saison wieder auf dem Eis

Josi führte Schweizer Nati als Captain 2024 zu WM-Silber Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Für die Nashville Predators ist es eine Saison zum Vergessen. Der Playoff-Zug ist längst abgefahren. Und ihr Captain Roman Josi ist seit einem Monat ausser Gefecht. Seit einem Check von Floridas Sam Bennet fällt der Star-Verteidiger aus – mit einer Oberkörper-Verletzung. Genauere Informationen wird der Klub nicht herausrücken, bevor die Saison zu Ende ist.

Spekulationen sind die Folge davon. Die Frage nach einem potenziellen Comeback des 34-Jährigen steht regelmässig im Raum. Alex Daugherty, Journalist und Predators-Reporter beim «The Tennessean», lehnt sich nun weit zum Fenster hinaus. In einem X-Post verkündet er, dass man Josi bis nächste Saison nicht mehr auf dem Eis sehen wird. Damit schliesst er praktisch aus, dass der Berner mit der Schweizer Nati die Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden bestreitet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was sagt man bei der Schweizer Nati zu dieser Behauptung? «Wir stehen mit Josi in Kontakt und hoffen natürlich, dass er dabei sein kann. Eine verlässliche Prognose zu stellen, ist jedoch schwierig. Er arbeitet täglich in der Reha, um so schnell wie möglich zurückzukommen», lässt Nati-Direktor Lars Weibel verlauten.

2024 hat Josi die Schweizer als Captain zu WM-Silber geführt, davor hat er letztmals 2019 ein WM-Turnier bestritten. Im Februar sagt er wenige Tage vor dem verhängnisvollen Check zur Agentur SDA-Keystone, dass er die Nati in Herning (Dä) verstärken wird, wenn es sein Gesundheitszustand zulässt. Am Vorabend von jenem Spiel gegen die Florida Panthers trifft er sogar noch Nati-Trainer Patrick Fischer und -Direktor Weibel zum Essen. «Das Verhältnis zu ihnen ist super», so Josi zur Agentur.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Josis schwierigste Saison

Das Rätsel um seinen Gesundheitszustand. Es wirft auch die Frage auf, ob ein Comeback überhaupt Sinn machen würde, zumal die Playoffs für Nashville ausser Reichweite sind. Für Josi ist es eine seiner schwierigsten Saisons überhaupt, wie er drei Tage vor seiner Verletzung in einem Interview sagt. Er lerne auch als 34-Jähriger noch immer dazu. Das Herausforderndste? Mental dran zu bleiben sei sehr anstrengend. Und trotzdem sei es wichtig, an die Wende zu glauben.

Auf seine persönliche Leistung angesprochen, antwortet er: «Ich hatte das Gefühl, gut gestartet zu sein, aber dann war ich auch nicht konstant. Ich kann sicher noch viel besser spielen.» Ob er das diese Saison nochmals beweisen kann, dahinter steht derzeit ein Fragezeichen.