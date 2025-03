Tomas Kloucek ist bei einem Skiunfall ums Leben gekommen.

Darum gehts Ehemaliger NHL-Profi Tomas Kloucek stirbt bei tragischem Skiunfall in Tschechien

Kloucek prallte gegen einen Strommasten am Pistenrand und verstarb sofort

Ein tragischer Skiunfall in Tschechien hat das Leben des ehemaligen NHL-Profis Tomas Kloucek (†45) gefordert.

Der Unfall ereignete sich, als der Tscheche beim Skifahren in Spindlermühle gegen einen Strommast am Pistenrand prallte. Laut lokalen Medien verstarb er noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau bestätigte den Vorfall auf Instagram.

Klouceks ehemaliger Verein Ocelari Trinec äusserte sich auf X: «Wir haben sehr traurige Nachrichten erhalten. Tomas Kloucek starb bei einem tragischen Unfall. Der toughe Verteidiger absolvierte 90 Spiele für uns. Wir wünschen seiner Familie und allen Lieben viel Kraft. Unser aufrichtiges Mitgefühl.»

Der in Prag geborene Kloucek begann seine Karriere bei Slavia in seiner Heimatstadt. 1998 wurde er in der fünften Runde von den New York Rangers gedraftet. In seiner NHL-Laufbahn von 2000 bis 2006 bestritt er insgesamt 141 Spiele für die Rangers, die Nashville Predators und die Atlanta Thrashers (heute Winnipeg Jets).

Bekannt war Kloucek als robuster Defensiv-Spezialist. Nach seiner Zeit in der NHL spielte er in der tschechischen Liga, der KHL und in der Slowakei. Seine Karriere liess er zwischen 2015 und 2017 in Frankreich ausklingen.