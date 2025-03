1/5 Pius Suter punktet erneut doppelt für die Canucks – und steht damit bei 38 Skorerpunkten in dieser Saison. So viele hat er noch nie gesammelt. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die New Jersey Devils und die Vancouver Canucks kommen in der NHL zu wichtigen Siegen im Kampf um die Playoffs – auch dank je zwei Assists von Nico Hischier und Pius Suter.

Die New Jersey Devils festigen ihren Platz in den Playoffs mit einem 5:3-Auswärtssieg bei den Chicago Blackhawks wieder. Ihr Schweizer Captain Nico Hischier skort im vierten Spiel in Folge, er assistiert beim 2:0 und beim 5:3 ins leere Tor. Das 2:0 entsteht aus einem unübersichtlichen Gewühl heraus, in dem auch Timo Meier aktiv ist. Der Treffer wird aber Dawson Mercer zugesprochen.

Die Devils haben zuvor dreimal in Folge verloren, nun weisen sie wieder relativ komfortable neun Punkte Vorsprung auf den Strich auf, Philipp Kuraschews Chicago Blackhawks haben schon länger keine Chance mehr auf die Playoffs.

Suter mit persönlichem Bestwert

Diese rücken hingegen für die Vancouver Canucks wieder näher. Die Kanadier liegen dank eines 5:2-Erfolgs bei den New York Islanders im Westen noch drei Zähler hinter dem achtplatzierten St. Louis – bei einem Spiel weniger.

Der Schweizer Stürmer Pius Suter holt im zweiten Spiel in Folge zwei Skorerpunkte, diesmal die Assists beim 3:2 und beim 5:2. Suter steht damit neu bei 38 Skorerpunkten, was seinem persönlichen Bestwert entspricht – bislang lag dieser bei 36 Torbeteiligungen für die Detroit Red Wings in der Saison 2021/22.

