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HCD-Fora nach Niederlage
«Wir müssen 60 Minuten lang Leistung bringen»

HCD-Fora spricht nach der Niederlage im vierten Playoff-Duell gegen Zug über das Spiel.
Publiziert: 26.03.2026 um 23:01 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 26. März
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