Impressum
National League: Highlights der Partie Davos – SCL Tigers (5:3)
HC Davos – SCL Tigers 5:3
Stransky führt HCD einmal mehr zum Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – SCL Tigers (5:3).
Publiziert: 25.10.2025 um 23:10 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 25. Oktober
3:26
HC Davos – SCL Tigers 5:3
Stransky führt HCD einmal mehr zum Sieg
5:26
EHC Kloten – ZSC Lions 1:4
Captain Geering nimmt das Heft selbst in die Hand
4:36
Gottéron – SC Bern 1:2 n.P.
Müller saust übers Feld und übertölpelt Berra
4:28
HC Lugano – SCRJ Lakers 3:0
Perlini schliesst Traumkombination ab
3:01
Lausanne HC – Ambri-Piotta 5:1
Caggiula nach Dotti-Fehlpass gnadenlos
