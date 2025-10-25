DE
Lausanne HC – Ambri-Piotta 5:1
Caggiula nach Dotti-Fehlpass gnadenlos

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – Ambri-Piotta (5:1).
Publiziert: 25.10.2025 um 23:04 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 25. Oktober
