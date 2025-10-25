DE
FR
Abonnieren

Fribourg-Gottéron – SC Bern 1:2 n.P.
Müller saust übers Feld und übertölpelt Berra

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – SC Bern (1:2 n.P.).
Publiziert: 25.10.2025 um 22:53 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 25. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen