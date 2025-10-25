Genf-Servette – EHC Biel 6:0 Wie genial ist denn bitteschön dieser Vesey-Pass?

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette – EHC Biel (6:0).

Publiziert: 25.10.2025 um vor 56 Minuten