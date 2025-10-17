DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie HC Ajoie – EHC Kloten (0:3)
HC Ajoie – EHC Kloten 0:3
So lässt Klotens Palve alle Jurassier stehen
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – EHC Kloten (0:3).
Publiziert: vor 35 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
3:17
EHC Biel – SCRJ Lakers 4:6
Rappi-Fritz vollendet Wende nach Bilderbuch-Kombi
3:21
Fribourg – Genf-Servette 6:2
Assist der Runde? Sörensen greift in Trickkiste
2:55
HC Ajoie – EHC Kloten 0:3
So lässt Klotens Palve alle Jurassier stehen
4:19
SC Bern – Lausanne HC 0:2
Ex-SCB-Star Kahun schiesst Bern ab
4:22
Ambri-Piotta – SCL Tigers 2:4
Björninen-Shorthander gleist Tigers-Sieg auf
