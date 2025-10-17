DE
ZSC Lions – EV Zug 2:3 n.P.
17-jähriger Jan Daron bei der Tor-Premiere eiskalt

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – EV Zug (2:3 n.P.).
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
