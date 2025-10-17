DE
EHC Biel – SCRJ Lakers 4:6
Rappi-Fritz vollendet Wende nach Bilderbuch-Kombi

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – SCRJ Lakers (4:6).
