DE
FR
Abonnieren

Gruseliger Punkteschnitt
War der SCB schon einmal so schlecht?

Der 16-fache Meister SC Bern taumelt durch die Liga, reiht Niederlage an Niederlage und kommt nicht von Platz 13 weg.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/5
Der SCB (im Bild Joël Vermin) machen eine historisch schwache Saison durch.
Foto: Mike Wiss/freshfocus

Darum gehts

  • SCB verliert erneut und bleibt auf Platz 13 der Tabelle
  • Letzte schlechtere Platzierung war 1985 als Nummer 13 des Landes
  • Aktueller Punkteschnitt von 1,04 ist der niedrigste seit 1970
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Und wieder steht der SCB mit leeren Händen da. In Zug (2:4) kassiert die Mannschaft von Heinz Ehlers (59) die dritte Niederlage in Folge. Da ist es ein schwacher Trost, dass sich die Berner diesmal einige gute Chancen erspielt haben. Nach der Hälfte der Qualifikation liegen sie immer noch auf Platz 13. Vier Punkte hinter Kloten und Rang 12, der ihnen den Gang ins Playout gegen Ajoie ersparen würde, und sieben Zähler hinter den Play-In-Plätzen und den SCL Tigers.

Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett
4:29
EV Zug – SC Bern 4:2:Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett

Aus 26 Spielen hat der SCB gerade mal 27 Punkte geholt. Unter Ehlers ist der Schnitt mit 1,07 Punkten pro Spiel im Vergleich zum geschassten Jussi Tapola (51) – sein Punkteschnitt: 0,89 – nur unwesentlich gestiegen. Interimstrainer Patrick Schöb hatte dazwischen in zwei Spielen drei Punkte eingefahren.

Mehr zum SCB
Berner Krise hält an – ZSC mit kleinem Befreiungsschlag
Die 27. Runde im Roundup
Berner Krise hält an – ZSC mit kleinem Befreiungsschlag
Der unterkühlte SCB braucht endlich Emotionen
Sieger und Verlierer der Woche
Der unterkühlte SCB braucht endlich Emotionen
Zuckerbrot statt Peitsche von SCB-Coach Ehlers
Mit Video
«Werden gute Sachen passieren»
Zuckerbrot statt Peitsche von SCB-Coach Ehlers
SCB kassiert HCD-Prügel, ZSC zurück im Tief und Langnauer Kantersieg
Round-up
Liga-Riesen im Sinkflug
SCB kassiert HCD-Prügel – ZSC zurück im Tief

Jämmerliche 1,04 Punkte pro Spiel hat der SCB in dieser Saison bisher geholt. Da stellt sich die Frage: War der SCB schon einmal so schlecht? Um dies zu beantworten, hat Blick alle Saisons des 1930 gegründeten Traditionsklubs angeschaut und die Punkteausbeute in den Saisons bis 2005/06 auf das 3-Punkte-System umgerechnet.

Letztmals 1970 mit einem schlechteren Punkteschnitt

Bis man einen schlechteren Punkteschnitt als den aktuellen findet, muss man einen langen Marsch in die Vergangenheit machen – bis zur Saison 1969/70. Damals holte der SCB als Aufsteiger – aufs 3-Punkte-System umgerechnet – in der Hauptrunde und in der Relegation einen Punkt pro Spiel und stieg wieder in die Nationalliga B ab.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Selbst beim nächsten und (bisher) letzten Abstieg 1981/82 war der SCB (1,13 Punkte pro Spiel) besser als jetzt.

Auch wenn man nach einer so schwachen Klassierung wie jetzt sucht, muss man eine Zeitreise machen. Letztmals war der SCB (zum Ende einer Saison) 1985 die Nummer 13 des Landes. Damals verpassten die Berner die Rückkehr in die NLA, als sie in der Auf-/Abstiegsrunde mit nur vier Siegen in 14 Spielen nur Rang 7 belegten.

SCB-Schild: «Wir müssen die dreckigen Tore machen»
1:10
Berner verlieren erneut:SCB-Schild: «Wir müssen die dreckigen Tore machen»

Schlechter als 13. war der SCB seit der Einführung der Nationalliga 1937 nie klassiert.

Der SCB ist da, wo er hingehört
2:11
Es reicht nicht für mehr:Der SCB ist da, wo er hingehört
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
28
-2
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
EV Zug
EV Zug
27
4
46
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
7
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
27
-3
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
EHC Kloten
EHC Kloten
EV Zug
EV Zug
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
National League
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        EV Zug
        EV Zug
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        National League
        National League
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers