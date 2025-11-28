Der 16-fache Meister SC Bern taumelt durch die Liga, reiht Niederlage an Niederlage und kommt nicht von Platz 13 weg.

War der SCB schon einmal so schlecht?

War der SCB schon einmal so schlecht?

Darum gehts SCB verliert erneut und bleibt auf Platz 13 der Tabelle

Letzte schlechtere Platzierung war 1985 als Nummer 13 des Landes

Aktueller Punkteschnitt von 1,04 ist der niedrigste seit 1970 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Und wieder steht der SCB mit leeren Händen da. In Zug (2:4) kassiert die Mannschaft von Heinz Ehlers (59) die dritte Niederlage in Folge. Da ist es ein schwacher Trost, dass sich die Berner diesmal einige gute Chancen erspielt haben. Nach der Hälfte der Qualifikation liegen sie immer noch auf Platz 13. Vier Punkte hinter Kloten und Rang 12, der ihnen den Gang ins Playout gegen Ajoie ersparen würde, und sieben Zähler hinter den Play-In-Plätzen und den SCL Tigers.

4:29 EV Zug – SC Bern 4:2: Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett

Aus 26 Spielen hat der SCB gerade mal 27 Punkte geholt. Unter Ehlers ist der Schnitt mit 1,07 Punkten pro Spiel im Vergleich zum geschassten Jussi Tapola (51) – sein Punkteschnitt: 0,89 – nur unwesentlich gestiegen. Interimstrainer Patrick Schöb hatte dazwischen in zwei Spielen drei Punkte eingefahren.

Jämmerliche 1,04 Punkte pro Spiel hat der SCB in dieser Saison bisher geholt. Da stellt sich die Frage: War der SCB schon einmal so schlecht? Um dies zu beantworten, hat Blick alle Saisons des 1930 gegründeten Traditionsklubs angeschaut und die Punkteausbeute in den Saisons bis 2005/06 auf das 3-Punkte-System umgerechnet.

Letztmals 1970 mit einem schlechteren Punkteschnitt

Bis man einen schlechteren Punkteschnitt als den aktuellen findet, muss man einen langen Marsch in die Vergangenheit machen – bis zur Saison 1969/70. Damals holte der SCB als Aufsteiger – aufs 3-Punkte-System umgerechnet – in der Hauptrunde und in der Relegation einen Punkt pro Spiel und stieg wieder in die Nationalliga B ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Selbst beim nächsten und (bisher) letzten Abstieg 1981/82 war der SCB (1,13 Punkte pro Spiel) besser als jetzt.

Auch wenn man nach einer so schwachen Klassierung wie jetzt sucht, muss man eine Zeitreise machen. Letztmals war der SCB (zum Ende einer Saison) 1985 die Nummer 13 des Landes. Damals verpassten die Berner die Rückkehr in die NLA, als sie in der Auf-/Abstiegsrunde mit nur vier Siegen in 14 Spielen nur Rang 7 belegten.

1:10 Berner verlieren erneut: SCB-Schild: «Wir müssen die dreckigen Tore machen»

Schlechter als 13. war der SCB seit der Einführung der Nationalliga 1937 nie klassiert.