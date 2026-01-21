DE
Groulx übernimmt
Der EVZ trennt sich von Trainer Liniger

Zehn Niederlagen in Folge kosten den Schweizer den Job. Bis Ende Saison übernimmt der Kanadier Benoît Groulx.
Publiziert: 09:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der EV Zug hat Headcoach Michael Liniger (46) per sofort freigestellt. Wie der Klub mitteilt, übernimmt der Kanadier Benoît Groulx (57) das Team bis zum Ende der laufenden Saison.

Nach einer Serie von zehn Niederlagen und enttäuschenden Auftritten musste der EVZ laut CEO Patrick Lengwiler reagieren. Man habe Liniger «unterstützt und gestützt, wie wir es konnten», letztlich habe er jedoch die Verantwortung für die Resultate getragen. Der EV Zug liegt in der National-League-Tabelle nur auf Platz 9 mit zwölf Punkten Rückstand auf Platz 6, der die direkte Playoff-Quali bedeuten würde. Am Dienstagabend hat die zehnte Niederlage am Stück – auswärts gegen Luleå HF – auch das Aus in der Champions Hockey League besiegelt.

Liniger hat den Klub erst im Sommer als Nachfolger von Dan Tangnes übernommen, nachdem er 2023 in der Rolle als Assistent von der Organisation der ZSC Lions zum EV Zug gewechselt war. Sein Vertrag wäre noch bis 2027 gelaufen.

Fünfter Trainerwechsel der Saison

Liniger ist bereits der fünfte National-League-Trainer, der in dieser Saison seinen Job verliert. Im Herbst wurden Berns Jussi Tapola sowie Servettes Yorick Treille entlassen und bei Ambri zog Luca Cereda selbst die Reissleine. Vor zwei Tagen trennte sich der EHC Biel von seinem Übungsleiter Martin Filander und nun zieht der EVZ die Notbremse und schickt Liniger in die Wüste.

Linigers Nachfolger ist mit Benoît Groulx ein Kanadier ohne Erfahrung in der Schweiz – aber mit über 20 Jahren im Trainerbusiness. Nach vielen Jahren in den kanadischen Juniorenligen oder der AHL war er die letzten zwei Saisons in der KHL für Traktor Chelyabinsk tätig. In der Saison 2024/25 führte er das Team noch bis in den Playoff-Final, bevor es im November letzten Jahres zur Trennung kam. Groulx wird am Donnerstag in Zug erwartet.

