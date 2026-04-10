Zahlreiche Zu- und Abgänge beim HC Lugano: Acht Spieler und ein Assistenztrainer verlassen den Verein. Diverse Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen stehen schon fest.

Acht Spieler verlassen Lugano – einer geht zu den Lakers

Acht Spieler verlassen Lugano – einer geht zu den Lakers

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der HC Lugano gibt eine Reihe von Personalentscheiden bekannt. Das Arbeitspapier mit Mike Sgarbossa (33), der zuletzt für den SCB aufgelaufen ist, wird im gegenseitigen Einvernehmen ein Jahr vor dem geplanten Vertragsende vorzeitig aufgelöst. Wie von Blick angekündigt, wechselt er zu den Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler vermelden am Freitagvormittag, dass sie ihm einen Vertrag für die nächste Saison geben.

Zudem werden die Verträge von sieben Spielern nicht verlängert: Verteidiger Nick Meile sowie die Stürmer Brendan Perlini (29), Jiri Sekac, Curtis Valk (beide 33), Jakob Lee (27), Robert Cjunskis (22) und Stéphane Patry (26) verlassen den Verein. Letztere drei spielten zuletzt beim HC Sierre in der Swiss League, wo sie am Dienstag die Meisterschaft gewonnen haben.

Im Zuge der Bekanntgabe der acht Abgänge erinnert der Klub an die verlängerten Verträge von Calle Dahlström (31; bis 2028), Zach Sanford (31; bis 2028), Lorenzo Canonica (22; bis 2029), Ramon Tanner (26; bis 2028), Cyrill Henry (18; bis 2029) und Aleksi Peltonen (27; bis 2027) sowie an die Neuverpflichtungen von Enzo Guebey (26; bis 2028), Harijs Cjunskis (19; bis 2029) und Jere Innala (28; bis 2028).

Über Schweden-Stürmer wird noch entschieden

Bezüglich der Zukunft des schwedischen Stürmers Einar Emanuelsson (29) kündigt Lugano eine Entscheidung im Sommer an.

Neben den Spielerrochaden wird auch bekannt, dass Assistenztrainer Paolo Morini (31) den Verein verlassen wird. Er steht den Luganesi aber während der Sommermonate für die Eistrainings zur Verfügung.

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