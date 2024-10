Das Gehäuse von Ajoie-Goalie Benjamin Conz stand während zwei Dritteln unter Dauerbeschuss. Foto: Martin Meienberger/freshfocus 1/6

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Ajoies Garderobentüre bleibt nach der 1:7-Ohrfeige lange geschlossen. Sportchef und Ex-Verteidiger Julien Vauclair (45) spricht 20 Minuten zur Mannschaft. «Es gibt keine Ausreden und keine Gründe für diesen Auftritt», betont er dann eine halbe Stunde nach dem Spiel in Zug. Es ist die höchste Saisonniederlage. Nach elf Spielen stehen die Jurassier mit mickrigen vier Punkten und einem Torverhältnis von 19:49 da. Erst ein Sieg steht zu Buche.

Dabei sagt T.J. Brennan: «In den drei Saisons, seit ich in Ajoie bin, haben wir jetzt die beste Mannschaft, aber den schlechtesten Meisterschaftsstart hingelegt.» Der US-Verteidiger findet fast keine Worte für das Auftreten seines Teams. «Das ist unentschuldbar. Das ist peinlich und enttäuschend. Wir sind alle frustriert.» Der 35-Jährige ist es bereits nach dreieinhalb Minuten.

EVZ-Stürmer Dario Simion schiesst nach einem Sololauf das 1:0, Brennan will noch vor dessen Jubel auf den Torschützen los. Was hat ihn da so frustiert? «Ich war einfach darüber verärgert, wie das Tor gefallen ist.» Weil Simion dabei sehr nahe an Ajoie-Goalie Benjamin Conz im Torraum vorbeizieht.

Es soll jedoch erst der Anfang des Debakels sein. Die Mannschaft, die gegen Meister ZSC noch einen 0:4-Rückstand aufgeholt und erst in der Verlängerung verloren hat, wird vom davor kriselnden EVZ vorgeführt. «Ich kann es nicht erklären. Unsere Leistung ist nicht gut genug», so Brennan, «wenn man als Mannschaft nicht an gleichen Strang zieht, werden die Schwächen ausgenutzt.»

Dass Sportchef Vauclair in der Kabine Redebedarf hat, dafür bringt Brennan Verständnis auf. «Ich kann mit ihm mitfühlen. Er hat das Team zusammengestellt und hat Erwartungen an uns Spieler. Er hat nicht einfach rumgeschrien, sondern will uns helfen.»

