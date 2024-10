Als man vor drei Jahren beschloss, die Ausländerzahl in der National League zu erhöhen, sollte es gleichzeitig den Lizenz-Schweizern an den Kragen gehen. Doch immer wieder tauchen neue auf.

Kurz zusammengefasst Künftig keine Nepo-Babys wie Manix Landry mehr

Ab 2026/27 neue Regeln für Lizenz-Schweizer

Kurz zusammengefasst Künftig keine Nepo-Babys wie Manix Landry mehr

Ab 2026/27 neue Regeln für Lizenz-Schweizer

Derzeit 118 Ausländer bei U20- und U17-Junioren

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Es ist nicht einfach, die Übersicht zu behalten. Neben den bisher 94 regulären Ausländern beschäftigen die 14 Klubs der National League auch noch 30 Spieler, die zwar keinen Schweizer Pass haben, aber dennoch nicht das Ausländer-Kontingent belasten (siehe Box). Doch war nicht einmal geplant gewesen, dass diese Lizenz-Schweizer von der Bildfläche verschwinden?

Ausländer mit Schweizer Lizenz Ambri: 7. Olmo Albis (20) Tommaso De Luca (19), Diego Kostner (32, alle It), Floran Douay (29, Fr), William Hedlund (22, No/Sd), Manix Landry* (21, USA/Ka), Dominic Zwerger (28, Ö).

7. Olmo Albis (20) Tommaso De Luca (19), Diego Kostner (32, alle It), Floran Douay (29, Fr), William Hedlund (22, No/Sd), Manix Landry* (21, USA/Ka), Dominic Zwerger (28, Ö). Lugano: 5. Cole Cormier* (22, Ka), Aleksi Peltonen* (26, Fi), Jesper Peltonen* (26, beide Fi), Giovanni Morini (29), Marco Zanetti (22, beide It).

5. Cole Cormier* (22, Ka), Aleksi Peltonen* (26, Fi), Jesper Peltonen* (26, beide Fi), Giovanni Morini (29), Marco Zanetti (22, beide It). Ajoie: 4. Kevin Bozon* (28), Thomas Thiry (27, beide Fr), Adam Rundqvist (34, Sd), Emils Veckaktins (20, Lett).

4. Kevin Bozon* (28), Thomas Thiry (27, beide Fr), Adam Rundqvist (34, Sd), Emils Veckaktins (20, Lett). Kloten: 3. Harrison Schreiber (23, De/USA), Deniss Smirnovs (25, Lett), Bernd Wolf (27, Ö).

3. Harrison Schreiber (23, De/USA), Deniss Smirnovs (25, Lett), Bernd Wolf (27, Ö). Lausanne: 2. Tim Bozon* (30, Fr), Ronalds Kenins (33, Lett).

2. Tim Bozon* (30, Fr), Ronalds Kenins (33, Lett). SCL Tigers: 2. Jiri Felcman (19, Tsch), Oskars Lapinskis (22, Lett).

2. Jiri Felcman (19, Tsch), Oskars Lapinskis (22, Lett). Bern: 1. Benjamin Baumgartner (24, Ö)

1. Benjamin Baumgartner (24, Ö) Biel: 1. Fabio Hofer (33, Ö).

1. Fabio Hofer (33, Ö). Davos: 1. Calle Andersson* (30, Sd).

1. Calle Andersson* (30, Sd). Fribourg: 1. Dominik Binias (22, Tsch).

1. Dominik Binias (22, Tsch). SCRJ Lakers: 1. Ivars Punnenovs (30, Lett).

1. Ivars Punnenovs (30, Lett). Servette: 1. Josh Jooris* (34, Ka).

1. Josh Jooris* (34, Ka). ZSC Lions: 1. Vinzenz Rohrer (20, Ö).

1. Vinzenz Rohrer (20, Ö). Zug: 0.

Dazu gehören auch jene Spieler, die einst ihre erste Lizenz in der Schweiz gelöst haben, weil ihr Vater hier als Profi tätig war, und dann Jahre lang nicht mehr gesehen wurden. Einer der Letzten dieser Kategorie dürfte Ambris Aufsteiger der Saison, Manix Landry (21) sein, der Sohn des ehemaligen Lausanne-, Basel- und Ambri-Stürmers und aktuellen Assistenzcoachs der Biancoblù, Eric Landry (49). Denn den «Nepo-Babys» wurde der Riegel geschoben: Wer nach der Saison 2010/11 bei uns die erste Spielerlizenz löste, fällt nicht mehr automatisch unter die Kategorie «wie Schweizer», wie sie im Reglement genannt wird.

Ebenfalls als Lizenz-Schweizer gelten jene Ausländer, die mindestens fünf Saisons als Junioren in der Schweiz spielten. So erreichten vor allem Letten, Österreicher, Italiener, Franzosen oder Tschechen, die früh ihr Eishockey-Glück in der Schweiz suchten, ebenfalls den Status «wie Schweizer». Jüngstes Beispiel: Langnau-Stürmer Jiri Felcman (19). Der Tscheche war vor fünf Jahren in die Schweiz gekommen, spielte im ersten Jahr bei Thurgau und Oberthurgau, wurde 2023 von den Chicago Blackhawks in der dritten Runde gedraftet und verbuchte in dieser Saison schon fünf Assists.

118 Ausländer spielen bei den U20- und U17-Elite-Junioren

Bei der Erhöhung der Ausländerzahl von vier auf sechs 2021 wurden Massnahmen gegen diesen Hockey-Ausbildungs-Tourismus eingeschränkt. Ab der Saison 2026/27 werden in der National League keine Spieler als Lizenz-Schweizer spielen können, die erst nach der Saison 2021/22 ihre erste Saison im Schweizer Nachwuchs gespielt haben. Schweizern gleichgestellt sind sie dann nur noch bis zur U23-Stufe – sofern sie sich nicht einbürgern lassen.

Jene Spieler, die bereits zur Sparte «wie Schweizer» gehören, wie Landry oder Felcman, müssen sich aber keine Sorgen machen. Sie behalten diesen Status dank der Bestandesgarantie für immer. So schnell verschwinden die Lizenz-Schweizer also nicht aus dem Schweizer Hockey, zumal bei den Junioren weiterhin solche produziert werden. Bei den U20-Elite hat es derzeit 65 Ausländer, wobei Servette-Stürmer Simas Ignatavicius (16, Lit/USA) das interessanteste Talent ist. Bei den Elite-U17 sind es 53.