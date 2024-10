Am 28. September bricht Lino Martschini seinen Einsatz im Spiel gegen Davos ab, weil er sich nicht hundertprozentig fit fühlt. Foto: Martin Meienberger/freshfocus 1/8

Er hat gedacht, es sei eine Grippe. Dann stellt sich heraus: Lino Martschini leidet an einer heftigen Lungenentzündung. Sein letztes Spiel am 28. September gegen Davos bricht der EVZ-Stürmer ab. Eine Röntgenuntersuchung wenige Tage später liefert die Diagnose. «Ich war das erste Mal so richtig krank und kam nicht aus dem Bett, weil ich so starke Symptome hatte», erzählt der 31-Jährige.

Für zwölf Tage ist Martschini zum Nichtstun verdammt. Just als seine Mannschaft in eine Krise schlittert. «Es war schwierig für mich, die Spiele zu schauen», gesteht er, «wir sind phasenweise gut gestartet. Nach einem Rückschlag verloren wir den Faden und waren wie blockiert.» Bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen Ajoie hofft der Goalgetter, «dass ich mit meiner frischen Energie etwas bewirken kann».

Er sagt dies am Dienstag nach seinem ersten Teamtraining, ohne zu husten, aber mit roten Backen. «Es war anstrengend. Nach zwei Wochen ohne Eistraining fühlte ich mich zu Beginn wie im August.» Martschini wird an der Seite der beiden Tschechen Jan Kovar und Daniel Vozenilek auflaufen.

Sein Comeback ist der Hoffnungsschimmer in der Zuger Baisse. Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen, der Auftritt am Samstag in Rapperswil-Jona (3:4) ist der Tiefpunkt. Die Forderung von Trainer Dan Tangnes an seine Mannschaft: «Wir müssen ehrlicher zueinander sein. So zu tun, als würden die Probleme nicht existieren, statt sie auf den Tisch zu bringen, ändert nichts.» Der Norweger spricht darauf an, dass die Zuger in mehreren Statistiken der letzten Partien als besseres Team dastehen, zum Beispiel bei den Expected Goals, den zu erwartenden Toren. Die Spieler sollen Verantwortung übernehmen, zu viele von ihnen seien noch unter ihrem Potenzial geblieben.

Verzichten muss Tangnes allerdings weiter auf Grégory Hofmann. Der Stürmer ist am Dienstag zwar mit dem Team auf dem Eis, aber im roten Leibchen (kein Körperkontakt). Gefehlt haben Leonardo Genoni und Dominik Schlumpf. Der Meistergoalie trainiert vorerst für sich alleine auf dem Eis. Der Verteidiger hat sich im Spiel gegen Biel am Ellbogen verletzt und fällt aus. Ob der zuletzt unbeständige Goalie Tim Wolf gegen seinen Ex-Klub ran darf, oder ob Teenie-Hüne Santo Simmchen (19, 1,98 m) zu seinem Debüt kommt, will Tangnes nicht verraten.

