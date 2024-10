Kurz zusammengefasst Finnischer Ex-Profi Puhakka von eigenem Mann getötet

Tat ereignete sich im Haus in Espoo

Puhakka bekannte sich 2019 zu seiner Homosexualität Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janne Puhakka (†29) wurde am Sonntag in seiner eigenen Wohnung erschossen, der Tatverdächtige ist sein 37 Jahre älterer Lebenspartner. Foto: Instagram 1/5

Tragische Nachrichten aus Finnland. Der ehemalige Eishockeyspieler Janne Puhakka (†29) soll von seinem 66-jährigen Ehemann getötet worden sein. Puhakka bekannte sich 2019 als erster finnischer Hockeyspieler zu seiner Homosexualität.

Wie die finnische Zeitung «Ilta-Sanomat» berichtet, ereignete sich der Mord am Sonntagabend im Haus von Puhakka und seinem norwegischen Lebensgefährten in Espoo. Demnach soll der Tierarzt den Ex-Stürmer erschossen haben.

Die Polizei wolle die Identität der Beteiligten nicht bestätigen, doch die Ermittlungen laufen. Ein Passant meldete den Vorfall der Polizei. Der Verdächtige soll sich beim Eintreffen der Polizei friedlich gestellt haben.

Ermittler Högmann: «Brutal und grausam»

«Die Ermittlungen befinden sich zwar noch im Anfangsstadium, aber wir haben schon eine gute Vorstellung davon, was passiert ist», sagt mit Matti Högmann der leitende Kriminalkommissar. «Es handelt sich um ein besonders grausames und brutales Vorgehen.» Der mutmassliche Täter wurde am Montagmorgen befragt.

Puhakka und sein Partner lernten sich vor zehn Jahren kennen, als der finnische Junioren-Internationale in der kanadischen Juniorenliga bei Chicoutimi Saguenéens (Quebec) engagiert war. Der damals 19-Jährige stellte seinen Partner stets als seinen Onkel vor, «weil uns der Altersunterschied von 37 Jahren peinlich war», wie Puhakka 2022 der «New York Post» sagte. Zu jenem Zeitpunkt wusste noch niemand von seiner Homosexualität. «Ich hatte Angst davor, wie ich im maskulinen Sport danach wahrgenommen werde.»

Outing eineinhalb Jahre nach Rücktritt

Puhakka wurde bei den Espoo Blues gross, durchlief dort sämtliche Junioren-Stufen und debütierte 2015/16 vor dem Konkurs des Klubs in der höchsten finnischen Liga. Eine weitere Saison blieb er in der Heimat, spielte bei den neu gegründeten Espoo United in der zweithöchsten Liga Mestis, bevor er nach Frankreich zu Gap wechselte. Dort hängte er im Frühjahr 2018 seine Schlittschuhe an den Nagel.

Rund eineinhalb Jahre später sprang Puhakka über seinen Schatten und bekannte sich zu seiner Homosexualität. Er setzte sich aktiv für die Rechte homosexueller Menschen ein und sprach öffentlich über seine Beziehung.