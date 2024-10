Wundertor in der Swiss League. Am Samstagabend trifft der Tscheche Frantisek Rehak für Olten mit einem Airhook.

Olten-Stürmer trifft per Airhook in Baseball-Manier

Traumtor in der Swiss League

Traumtor-Alarm in der Swiss League. Foto: Marc Schumacher/freshfocus 1/4

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Wird der Oktober zum Airhook-Monat im Schweizer Eishockey? Nach Samuel Ernis Kunststück vor ziemlich genau einem Jahr sorgt am Samstagabend Frantisek Rehak im Spiel zwischen Olten und den GCK Lions für staunende Gesichter. Mit seinem Airhook-Tor zum Endstand von 5:0 setzt er einem starken Oltner Auftritt die Krone auf.

Rehaks Traumtor ist dabei ein Airhook in Baseball-Manier, lupft er die Scheibe doch von hinter dem Tor in die Luft und befördert die selbst aufgelegte Scheibe per Direktabnahme ins nahe Eck.

Für Olten ist das 5:0 gegen die GCK Lions nach einem enttäuschenden Saisonstart erst der vierte Sieg der laufenden Saison. In der Swiss League stehen die Solothurner trotz Kunsttor an vorletzter Stelle. Einzig das sieglose Schlusslicht Bellinzona hat weniger Punkte auf dem Konto.