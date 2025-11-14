Fribourg – HC Davos 5:3 Nicolet lässt HCD-Goalie Hollenstein alt aussehen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – HC Davos (5:3).

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten