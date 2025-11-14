DE
SC Bern – SCRJ Lakers 5:2
Marchon glänzt mit herrlichem Assist

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – SCRJ Lakers (5:2).
Publiziert: vor 35 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 14. November
