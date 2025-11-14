DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie EHC Biel – ZSC Lions (0:2)
EHC Biel – ZSC Lions 0:2
Rohrer vernascht zwei Bieler in Unterzahl
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – ZSC Lions (0:2).
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 14. November
3:05
EV Zug – Ambri-Piotta 4:2
Hofmann legt Ambri mit Doppelpack flach
4:59
Fribourg – HC Davos 5:3
Nicolet lässt HCD-Goalie Hollenstein alt aussehen
4:32
EHC Biel – ZSC Lions 0:2
Rohrer vernascht zwei Bieler in Unterzahl
4:14
SC Bern – SCRJ Lakers 5:2
Marchon glänzt mit herrlichem Assist
In diesem Artikel erwähnt
National League
ZSC Lions
EHC Biel
