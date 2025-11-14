DE
FR
Abonnieren

EHC Kloten – HC Lugano 1:2
Simion bedankt sich nach Klok-Bock

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Lugano (1:2).
Publiziert: 14.11.2025 um 23:23 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 14. November
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
EHC Kloten
EHC Kloten
HC Lugano
HC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen