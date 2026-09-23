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«Es war sehr turbulent»
Ambri-Wüthrich nach Sieg gegen den EHC Biel

Ambri-Wüthrich spricht nach Sieg gegen den EHC Biel über das Spiel.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 22. September
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