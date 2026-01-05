DE
HCD hält Konkurrenz auf Distanz
Die aktuelle Tabelle der National League 2025/26

Auch im neuen Jahr hat der HCD das Siegen nicht verlernt und sammelt weiter Punkte. Auf die Niederlage gegen Kloten reagierte der frischgebackene Spengler-Cup-Sieger mit einem 7:3-Vollerfolg gegen Ambri. Diese Woche gibts an gleich sechs Tagen Hockeyspiele.
Publiziert: 08:55 Uhr
|
Aktualisiert: 08:59 Uhr
1/4
Davos weiss auch 2026, wie es Spiele gewinnt.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
37
46
80
2
Lausanne HC
Lausanne HC
37
33
68
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
37
28
67
4
HC Lugano
HC Lugano
36
24
62
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
37
2
62
6
ZSC Lions
ZSC Lions
36
17
58
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
36
-6
58
8
EV Zug
EV Zug
35
-3
56
9
SCL Tigers
SCL Tigers
36
4
50
10
EHC Kloten
EHC Kloten
36
-16
46
11
SC Bern
SC Bern
36
-12
44
12
EHC Biel
EHC Biel
36
-17
44
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
36
-42
38
14
HC Ajoie
HC Ajoie
37
-58
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

