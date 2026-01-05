Auch im neuen Jahr hat der HCD das Siegen nicht verlernt und sammelt weiter Punkte. Auf die Niederlage gegen Kloten reagierte der frischgebackene Spengler-Cup-Sieger mit einem 7:3-Vollerfolg gegen Ambri. Diese Woche gibts an gleich sechs Tagen Hockeyspiele.

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 37 46 80 2 Lausanne HC 37 33 68 3 HC Fribourg-Gottéron 37 28 67 4 HC Lugano 36 24 62 5 Genève-Servette HC 37 2 62 6 ZSC Lions 36 17 58 7 SC Rapperswil-Jona Lakers 36 -6 58 8 EV Zug 35 -3 56 9 SCL Tigers 36 4 50 10 EHC Kloten 36 -16 46 11 SC Bern 36 -12 44 12 EHC Biel 36 -17 44 13 HC Ambri-Piotta 36 -42 38 14 HC Ajoie 37 -58 29 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.