Die National-League-Saison 2025/26 wird erstmals wegen Länderspielen unterbrochen. Davos geht als Leader in die Nati-Pause und erspielte sich einen Vorsprung von bereits 15 Punkten. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Davos erwischte den besten Start in die Saison 2025/26 und geht als Leader in die Nati-Pause. Foto: keystone-sda.ch

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 22 34 55 2 SC Rapperswil-Jona Lakers 22 -2 40 3 Lausanne HC 23 18 40 4 EV Zug 21 6 37 5 ZSC Lions 22 17 37 6 Genève-Servette HC 22 -9 36 7 HC Fribourg-Gottéron 21 11 35 8 HC Lugano 21 12 34 9 EHC Biel 21 0 27 10 SCL Tigers 21 -5 27 11 EHC Kloten 22 -12 27 12 HC Ambri-Piotta 22 -23 25 13 SC Bern 21 -14 22 14 HC Ajoie 21 -33 11 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.