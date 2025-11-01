Die Zuschauer in Bern, die genau hinschauen, dürften sich wundern: Wer ist Lara Christen? Denn dort, wo sonst auf dem Rücken der SCB-Spieler der Schriftzug von Sponsor Postfinance steht, sieht man am Samstagabend den Namen des Captains des Frauen-Teams des SCB.
Christen wurde im Frühling zum dritten Mal in ihrer Karriere Meister. Und erstmals durften die Bernerinnen den Titel feiern. Und dennoch dürfte die 23-jährige Nati-Verteidigerin erst bei wenigen Hockey-Fans bekannt sein.
«Wir trainieren genauso hart, kämpfen mit derselben Leidenschaft – und freuen uns, dass dieser Einsatz an diesem Abend sichtbar wird», sagt Christen.
Bekanntheit der Women's League verdreifacht
Mit ihrer Aktion will die Postfinance, die die Women's League als Titelsponsorin unterstützt, «ein klares Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Chancengerechtigkeit im Schweizer Eishockey» setzen. Deshalb steht im Mittelkreis auch: «Zwei Ligen. Eine Leidenschaft.»
Doch während die SCB-Frauen zuletzt erfolgreicher waren als die Männer, hinken sie in Sachen Zuschauer-Interesse noch weit hinterher. Dabei stehen im Schnitt 248 rund 15'000 Fans gegenüber.
Dennoch sind Fortschritte im Frauen-Hockey erkennbar, wie es in einer Medienmitteilung der Postfinance heisst: «Die Zahl der lizenzierten Spielerinnen ist seit 2021/22 um 24 Prozent gestiegen, die Bekanntheit der Liga hat sich verdreifacht, die Zuschauerzahlen haben sich versiebenfacht.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Biel
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11