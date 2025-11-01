Beim Duell zwischen dem SCB und den ZSC Lions (0:3) versucht man die Aufmerksamkeit zu nutzen, um Werbung fürs Frauen-Hockey zu machen.

Auf dem Rücken der SCB-Stars prangt der Name Lara Christen. Foto: keystone-sda.ch

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Die Zuschauer in Bern, die genau hinschauen, dürften sich wundern: Wer ist Lara Christen? Denn dort, wo sonst auf dem Rücken der SCB-Spieler der Schriftzug von Sponsor Postfinance steht, sieht man am Samstagabend den Namen des Captains des Frauen-Teams des SCB.

Christen wurde im Frühling zum dritten Mal in ihrer Karriere Meister. Und erstmals durften die Bernerinnen den Titel feiern. Und dennoch dürfte die 23-jährige Nati-Verteidigerin erst bei wenigen Hockey-Fans bekannt sein.

«Wir trainieren genauso hart, kämpfen mit derselben Leidenschaft – und freuen uns, dass dieser Einsatz an diesem Abend sichtbar wird», sagt Christen.

Bekanntheit der Women's League verdreifacht

Mit ihrer Aktion will die Postfinance, die die Women's League als Titelsponsorin unterstützt, «ein klares Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Chancengerechtigkeit im Schweizer Eishockey» setzen. Deshalb steht im Mittelkreis auch: «Zwei Ligen. Eine Leidenschaft.»

Doch während die SCB-Frauen zuletzt erfolgreicher waren als die Männer, hinken sie in Sachen Zuschauer-Interesse noch weit hinterher. Dabei stehen im Schnitt 248 rund 15'000 Fans gegenüber.

Dennoch sind Fortschritte im Frauen-Hockey erkennbar, wie es in einer Medienmitteilung der Postfinance heisst: «Die Zahl der lizenzierten Spielerinnen ist seit 2021/22 um 24 Prozent gestiegen, die Bekanntheit der Liga hat sich verdreifacht, die Zuschauerzahlen haben sich versiebenfacht.»

