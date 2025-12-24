Trotz der kürzlichen Niederlage gegen den EVZ bleibt der HCD auf einem soliden Polster sitzen. Für die Bündner gehts nun an den Spengler Cup, ehe die Mission Verteidigung des Leaderthrons ab dem 2. Januar weitergeht.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 35 45 77 2 HC Fribourg-Gottéron 36 29 67 3 Lausanne HC 35 27 65 4 HC Lugano 34 25 59 5 Genève-Servette HC 35 -3 56 6 SC Rapperswil-Jona Lakers 35 -7 56 7 EV Zug 33 5 55 8 ZSC Lions 34 18 55 9 SCL Tigers 34 -3 44 10 EHC Kloten 34 -20 41 11 EHC Biel 34 -15 41 12 SC Bern 34 -10 41 13 HC Ambri-Piotta 34 -35 38 14 HC Ajoie 35 -56 28 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.