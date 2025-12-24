Weihnachten ist das Fest der Liebe: Doch davon wollten unsere Eishockeystars am 23. Dezember nichts wissen. Vier unschöne Checks sorgten für Aufregung., geahndet wurden nur zwei.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Besonders zur Sache geht es bei der Partie ZSC Lions – Biel (4:2) mit gleich drei heftigen Fouls. Wobei die Seeländer den Zonk ziehen, lediglich ihre Aktion wird bestraft. Als der sich nicht mehr im Puckbesitz befindende ZSC-Star Sven Andrighetto von Biels neuem Ausländer Niko Huuhtunen von hinten heftig in die Bande gecheckt wird. Der Finne, der bei der Aktion auch noch abspringt, erhält einen Restausschluss aufgebrummt. Seine Strafe nutzen die ZSC Lions mit dem 3:1 zur Vorentscheidung.

Dabei hätte bei ihnen zuvor – beim Spielstand von 1:1 – ihr wichtigster Mann ebenfalls unter die Dusche gehört. Topskorer Denis Malgin streckt Biels Léo Braillard mit einem Ellbogencheck gegen den Kopf nieder. Für Braillard ist die Partie danach verletzungsbedingt vorbei, Malgin kommt ohne Strafe davon. Eine fünfminütige Zürcher Unterzahl, die angebracht gewesen wäre, hätte der Partie ein komplett anderes Drehbuch geben können.

Zwei böse ZSC-Fouls

In der Schlussphase macht sich dann ZSC-Doppeltorschütze Derek Grant mit einer vergleichbaren Szene an Biel-Verteidiger Linus Hultström zu schaffen. Auch sein Ellbogen landet dort, wo er nicht hingehört – am Kopf des Gegners. Aber auch Grant kommt ohne grosse Strafe davon. Er erhält lediglich 2 Minuten für eine Rauferei mit Marcus Sylvegaard, der Hultström rächen will.

2:18 ZSC-Geering über hartes Spiel: «Es war kein Fest der Liebe»

Auf Mysports spricht Schiri-Experte Tobias Wehrli nicht lange um den heissen Brei herum. Für ihn ist glasklar, dass Malgin und Grant genauso wie Huuhtunen mit einem Restausschluss vom Eis gehört hätten. Sieh dir die Szenen und seine Beurteilung im Video an. Der EHC Biel hatte nach der Partie auf jeden Fall allen Grund, mit den Schiris (Daniel Stricker/Pascal Hungerbühler), zu hadern.

Douays Attacke auf Rutta

Geknallt hat es auch beim Romand-Derby Servette – Lausanne (7:3). Da lässt sich Lausannes Florent Douay einen brutalen Check gegen den Kopf von Genfs Verteidiger Jan Rutta zu Schulden kommen. Bei diesem Fall fackeln die Schiris (Mark Lemelin/Roland Gerber) nicht lange und sprechen den Restausschluss aus. Für Wehrli ist bei Mysports klar – sie hatten keine andere Wahl.