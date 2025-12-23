Ehre, wem Ehre gebührt: Vor dem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres gegen Biel wird der langjährige Verwaltungspräsident der ZSC Lions Walter Frey (82) mit einer prunkvollen Ehrung auf rotem Teppich verabschiedet.
Rund 100 Spieler aller Alterskategorien stehen Spalier, dazu auch ehemalige Grössen wie Ari Sulander, Mathias Seger, Severin Blindenbacher, Andri Stoffel, Christian Weber oder der frühere ZSC-Coach Sean Simpson. Und natürlich auch die aktuelle erste Equipe des ZSC, die ein Banner mit der Aufschrift «Uf Ihrem Fundament staht diä ganz Organisation! Danke Walter Frey!» trägt.
Frey sichtlich gerührt
«Ich bin gerührt», erklärt Frey, nachdem Vizepräsident Rolf Dörig und CEO Peter Zahner jeweils eine Laudatio gehalten haben, und gibt den Dank an die Fans gerichtet weiter: «Ihr habt uns in guten und schlechten Zeiten die Stange gehalten.»
Danach kommt es zur offiziellen Stabsübergabe: Walter Frey übergibt mit einem goldenen Eishockeystock an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti (35). Dieser bedankt sich bei seinem Vater für das Vertrauen und schliesst sein Votum mit dem ZSC-Slogan: «Mir sind Züri!»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
35
45
77
2
HC Fribourg-Gottéron
36
29
67
3
Lausanne HC
35
27
65
4
HC Lugano
34
25
59
5
Genève-Servette HC
35
-3
56
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
35
-7
56
7
EV Zug
33
5
55
8
ZSC Lions
34
18
55
9
SCL Tigers
34
-3
44
10
EHC Kloten
34
-20
41
11
EHC Biel
34
-15
41
12
SC Bern
34
-10
41
13
HC Ambri-Piotta
34
-35
38
14
HC Ajoie
35
-56
28