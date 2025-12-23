DE
Emotionale Ehrung für den abtretenden ZSC-Präsidenten
Walter Frey übergibt Sohn:Emotionale Ehrung für den abtretenden ZSC-Präsidenten

Stabsübergabe ist erfolgt
Pompöse Ehrung für scheidenden ZSC-Präsidenten Walter Frey

Bei den ZSC Lions ist die offizielle Stabsübergabe erfolgt: Walter Frey hat nach 28 Jahren als Präsident an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti übergeben.
Publiziert: vor 50 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel AllemannReporter Eishockey

Ehre, wem Ehre gebührt: Vor dem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres gegen Biel wird der langjährige Verwaltungspräsident der ZSC Lions Walter Frey (82) mit einer prunkvollen Ehrung auf rotem Teppich verabschiedet.

Rund 100 Spieler aller Alterskategorien stehen Spalier, dazu auch ehemalige Grössen wie Ari Sulander, Mathias Seger, Severin Blindenbacher, Andri Stoffel, Christian Weber oder der frühere ZSC-Coach Sean Simpson. Und natürlich auch die aktuelle erste Equipe des ZSC, die ein Banner mit der Aufschrift «Uf Ihrem Fundament staht diä ganz Organisation! Danke Walter Frey!» trägt.

Frey sichtlich gerührt

«Ich bin gerührt», erklärt Frey, nachdem Vizepräsident Rolf Dörig und CEO Peter Zahner jeweils eine Laudatio gehalten haben, und gibt den Dank an die Fans gerichtet weiter: «Ihr habt uns in guten und schlechten Zeiten die Stange gehalten.»

Danach kommt es zur offiziellen Stabsübergabe: Walter Frey übergibt mit einem goldenen Eishockeystock an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti (35). Dieser bedankt sich bei seinem Vater für das Vertrauen und schliesst sein Votum mit dem ZSC-Slogan: «Mir sind Züri!»

        In diesem Artikel erwähnt
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Biel
        EHC Biel