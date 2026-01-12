DE
HCD baut Vorsprung aus
Die aktuelle Tabelle der National League 2025/26

Nach der vollbepackten letzten Hockey-Woche kams zwar zu einigen Verschiebungen in der Tabelle. Von der Spitze grüsst jedoch nach wie vor der HCD – mit einem satten Vorsprung, was vor allem mit Lausannes Pleiten-Serie zusammenhängt, die neu nur noch auf Rang 4 liegen.
Publiziert: 09:10 Uhr
|
Aktualisiert: 09:12 Uhr
1/4
Der HCD bleibt klarer Leader in der National League.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander Hornstein

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
39
21
66
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
EV Zug
38
-9
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Bern
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
EHC Biel
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
