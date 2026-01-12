Nach der vollbepackten letzten Hockey-Woche kams zwar zu einigen Verschiebungen in der Tabelle. Von der Spitze grüsst jedoch nach wie vor der HCD – mit einem satten Vorsprung, was vor allem mit Lausannes Pleiten-Serie zusammenhängt, die neu nur noch auf Rang 4 liegen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 40 47 84 2 HC Fribourg-Gottéron 40 34 74 3 Genève-Servette HC 40 7 70 4 Lausanne HC 40 22 68 5 HC Lugano 38 26 66 6 ZSC Lions 39 21 66 7 SC Rapperswil-Jona Lakers 39 -8 62 8 EV Zug 38 -9 58 9 SCL Tigers 39 4 54 10 SC Bern 39 -11 51 11 EHC Biel 39 -16 49 12 EHC Kloten 39 -20 46 13 HC Ambri-Piotta 39 -36 45 14 HC Ajoie 39 -61 29 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.