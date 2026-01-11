DE
6 Derbys, 6 Siege
Der SCB hat die Berner Meisterschaft im Sack

Im Kampf um die Play-In-Plätze hat der SCB einen Trumpf in der Hand: die Berner Derbys. Gegen die SCL Tigers und den EHC Biel haben die Mutzen alle Saisonduelle gewonnen.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/5
SCB-Verteidiger Anton Lindholm legt Tigers-Stürmer Julian Schmutz flach.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

In den späten 70er Jahren dominierten die drei Berner Klubs die Liga und machten die Titel unter sich aus. Von 1976 bis 79 belegten sie stets die ersten drei Plätze. 1976 gewann Langnau seinen einzigen Meistertitel, im Jahr darauf war Bern an der Reihe, 1978 triumphierte Biel dank der Schützenhilfe des SCB in der letzten Runde (6:3 in Langnau) und 1979 stemmte wieder der SCB den Pokal in die Höhe.

Auch jetzt sind die drei Berner Klubs Tabellennachbarn. Allerdings in ganz anderen Gefilden. Die SCL Tigers verteidigten am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Davos Platz 9, während der SCB mit dem 2:1-Sieg im Derby gegen Biel die Seeländer überholte und nun über dem Play-In-Strich auf Rang 10 liegt. Nur fünf Punkte trennen das Trio.

Mit dem Sieg in der Tissot-Arena sicherte sich der SCB den inoffiziellen Titel der Berner Meisterschaft. Denn die Mannschaft von Heinz Ehlers hat in dieser Saison alle sechs Berner Derbys gewonnen. Die Derby-Tabelle liest sich wie folgt: 1. Bern 6 Spiele/16 Punkte. 2. Biel 6/6. 3. SCL Tigers 6/5. Das heisst, dass der SCB in dieser Klassierung nicht mehr eingeholt werden kann.

Ohne Derby-Punkte wäre die Lage hoffnungslos

Die je drei Derby-Siege gegen Langnau und Biel, bedeuten auch, dass der SCB die Saison-Duelle gegen die Kantonsrivalen bereits für sich entschieden hat, was im heissen Kampf um die Play-In-Plätze entscheidend sein könnte. Denn die Bilanz aus den direkten Begegnungen entscheidet bei Punktgleichheit.

Alge und Merelä mit dem perfekten Konter
2:57
EHC Biel – SC Bern 1:2:Alge und Merelä mit dem perfekten Konter

Der SCB hatte schon in den letzten drei Saisons die Berner Meisterschaft für sich entschieden. Davor hatte Biel die beste Derby-Bilanz.

Ohne die 16 Punkte aus den Derbys wäre die Lage für den SCB hoffnungslos.

«Für uns war das schon ein Playoff-Spiel»
0:37
Alge nach Derby-Sieg:«Für uns war das schon ein Playoff-Spiel»
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
38
20
63
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
EV Zug
38
-9
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Bern
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
EHC Biel
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
38
-19
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        EHC Biel
        EHC Biel
        SC Bern
        SC Bern
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League