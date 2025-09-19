Am 9. September erfolgte der Startschuss in die National-League-Saison 2025/26. Wo im Klassement steht dein Lieblingsteam? Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Die National League ist zurück! Seit dem 9. September gibts wieder jede Menge Hockey-Emotionen. Foto: keystone-sda.ch

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 4 14 12 2 Genève-Servette HC 5 -7 10 3 Lausanne HC 4 15 9 4 ZSC Lions 4 8 9 5 SC Rapperswil-Jona Lakers 4 5 9 6 SCL Tigers 4 -1 8 7 EV Zug 4 2 8 8 HC Fribourg-Gottéron 5 1 7 9 SC Bern 4 -1 5 10 HC Ambri-Piotta 4 -5 3 11 EHC Kloten 4 -3 3 12 EHC Biel 4 -7 2 13 HC Lugano 4 -7 2 14 HC Ajoie 4 -14 0 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele im Februar dar. Vom 6.–22. September wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.