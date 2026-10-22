Biel fordert härtere Strafe für Übeltäter Carr

Dem EHC Biel passt das Urteil des Einzelrichters im Fall Daniel Carr (HC Ajoie) nicht. Die Seeländer, die seit Freitag auf ihren Captain Gaëtan Haas verzichten müssen, wollen, dass die Anzahl der Spielsperren verdoppelt werden.

Der Fall Daniel Carr (34) ist noch nicht abgeschlossen. Zwei Tage, nachdem das Urteil (fünf Spielsperren und eine Busse in der Höhe von 7600 Franken) bekannt geworden ist, legt der EHC Biel beim Verbandssportgericht gegen den Entscheid von Einzelrichter Karl Knopf Berufung ein.

Die Seeländer beantragen, dass der kanadische Übeltäter des HC Ajoie für insgesamt zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen wird.

2:37 EHC Biel – HC Ajoie 2:5: Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Carr verpasste Gaëtan Haas (34) am vergangenen Freitag einen sogenannten Sucker Punch. Biels Captain erlitt dabei eine Gehirnerschütterung. «Die Ausfalldauer ist derzeit unbestimmt», liess der EHCB am Montag ausrichten.

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