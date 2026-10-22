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Nach Attacke gegen Haas:«Fünf Spiele für Carr – das ist viel zu wenig!»

Berufung eingelegt
Biel fordert härtere Strafe für Übeltäter Carr

Dem EHC Biel passt das Urteil des Einzelrichters im Fall Daniel Carr (HC Ajoie) nicht. Die Seeländer, die seit Freitag auf ihren Captain Gaëtan Haas verzichten müssen, wollen, dass die Anzahl der Spielsperren verdoppelt werden.
Publiziert: vor 1 Minute
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Der Fall Daniel Carr liegt jetzt beim Verbandssportgericht.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Der Fall Daniel Carr (34) ist noch nicht abgeschlossen. Zwei Tage, nachdem das Urteil (fünf Spielsperren und eine Busse in der Höhe von 7600 Franken) bekannt geworden ist, legt der EHC Biel beim Verbandssportgericht gegen den Entscheid von Einzelrichter Karl Knopf Berufung ein.

Die Seeländer beantragen, dass der kanadische Übeltäter des HC Ajoie für insgesamt zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen wird.

BIEL - AJOIE
2:37
EHC Biel – HC Ajoie 2:5:Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Carr verpasste Gaëtan Haas (34) am vergangenen Freitag einen sogenannten Sucker Punch. Biels Captain erlitt dabei eine Gehirnerschütterung. «Die Ausfalldauer ist derzeit unbestimmt», liess der EHCB am Montag ausrichten.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
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14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
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14
-19
11
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