Biel fordert härtere Strafe für Übeltäter Carr

Der Fall Daniel Carr (34) ist noch nicht abgeschlossen. Zwei Tage, nachdem das Urteil (fünf Spielsperren und eine Busse in der Höhe von 7600 Franken) bekannt geworden ist, legt der EHC Biel beim Verbandssportgericht gegen den Entscheid von Einzelrichter Karl Knopf Berufung ein.
Die Seeländer beantragen, dass der kanadische Übeltäter des HC Ajoie für insgesamt zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen wird.
Carr verpasste Gaëtan Haas (34) am vergangenen Freitag einen sogenannten Sucker Punch. Biels Captain erlitt dabei eine Gehirnerschütterung. «Die Ausfalldauer ist derzeit unbestimmt», liess der EHCB am Montag ausrichten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11