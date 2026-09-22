DE
FR
Abonnieren

Dieser ist gar nicht glücklich
Julian Schmutz haut beim Jubel den Schiri um

Tigers-Spieler Julian Schmutz haut beim Jubel den Schiri um – dieser schaut gar nichts begeistert.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
Die National-League-Highlights vom 22. September
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen