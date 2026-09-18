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«Die Handys müssen weg!»
Deshalb ist das Filmen in der Kurve ein No-Go

Raphi Walser und Dino Kessler sprechen in der neusten Podcast-Episode über das Thema Handy-Verbot in der Kurve und weshalb man die Kurvenmitglieder nicht filmt.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Zwei Ligen, eine Leidenschaft

Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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