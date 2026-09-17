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Hitzige Bandencheck-Diskussion
«Wer sich vor der Bande fürchtet, soll zum Fussball»

Die neue Eishockey-Saison hat kaum begonnen, da gibt es schon die erste strittige Szene. HCL-Canonica checkt Servettes Müller hart in die Bande. Im «SCHLIIFTS?»-Studio sorgt der nicht geahndete Check für eine hitzige Diskussion zwischen Raphi Walser und Dino Kessler.
Publiziert: 11:00 Uhr
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Aktualisiert: 11:01 Uhr
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Zwei Ligen, eine Leidenschaft

Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 67
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HC Lugano
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Genève-Servette HC
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