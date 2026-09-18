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Bieler Fans im siebten Himmel?
«Kindliche Freude! Skinner wird Publikumsliebling»

Die Bieler Fans dürfen in dieser Saison Ex-NHL-Star Jeff Skinner in ihrem Klub begrüssen. Für Raphi Walser und Dino Kessler ist klar, dass genau dieser nach seinem ersten Spiel direkt zum Publikumsliebling erkoren wird.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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Eishockey kennt kein Geschlecht – nur Leidenschaft. Als Hauptpartnerin der PostFinance Women’s League und der National League steht PostFinance für ein Schweizer Eishockey, das begeistert, sich weiterentwickelt und Talente wachsen lässt.

Seit 25 Jahren gehen die PostFinance Top Scorer auf Punktejagd – und haben dabei bereits über 8 Millionen Franken für den Nachwuchs erspielt. So entsteht aus Leidenschaft auf dem Eis eine Investition in die Zukunft des Schweizer Eishockeys.

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